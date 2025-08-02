Gençlerbirliği'nde yeni basın sözcüsü Aykut Çakmaklı oldu

Gençlerbirliği Kulübü'nde basın sözcülüğü görevine Aykut Çakmaklı getirildi.

Kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE DERİN BİR SORUMLULUKTUR"

Aykut Çakmaklı, kulübün X hesabında yer alan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetle yaşıt, başkentimizin gururu Gençlerbirliği’nin bir ferdi olmak, yeni dönemde yönetim kurulu üyesi olarak görev almak ve bugün itibarıyla 102 yıllık bu köklü kulübün basın sözcülüğü görevine layık görülmek, benim için büyük bir onur ve derin bir sorumluluktur.