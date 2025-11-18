George Gardi'den Galatasaray için Lionel Messi sözleri

- George Gardi, Lionel Messi'nin Galatasaray'a faydalı olabileceğini düşünüyor.
- Arjantinli yıldızın Dünya Kupası öncesi dört aylık bir takım aradığı iddia ediliyor.
- Messi'nin adı Galatasaray ile anılmaya başlandı.
MLS'in erken bitmesi nedeniyle Lionel Messi'nin Dünya Kupası hazırlığı için 4 ay forma giyeceği bir takım aradığı iddiaları gündeme geldi.
Ortaya atılan bir iddiaya göre ise Arjantinli yıldız, Galatasaray ile anıldı.
GARDI'YE MESSI SORULDU
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen menajer George Gardi, Sky Sports'a konuştu.
Gardi, Arjantinli yıldızın sarı kırmızılılara faydalı olabileceğini söyledi.
"BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA..."
Menajer Gardi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Dursun Özbek, Messi sorusunu yanıtladı zaten. Ben şunu söyleyebilirim ki, Messi bir futbol efsanesi. Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum."