George Gardi'den Galatasaray için Lionel Messi sözleri

MLS'in erken bitmesi nedeniyle Lionel Messi'nin Dünya Kupası hazırlığı için 4 ay forma giyeceği bir takım aradığı iddiaları gündeme geldi.

Ortaya atılan bir iddiaya göre ise Arjantinli yıldız, Galatasaray ile anıldı.

GARDI'YE MESSI SORULDU

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen menajer George Gardi, Sky Sports'a konuştu.

Gardi, Arjantinli yıldızın sarı kırmızılılara faydalı olabileceğini söyledi.

"BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA..."

Menajer Gardi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Dursun Özbek, Messi sorusunu yanıtladı zaten. Ben şunu söyleyebilirim ki, Messi bir futbol efsanesi. Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum."