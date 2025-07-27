Geri sayıma geçilmişti: Victor Osimhen transferinde son durum

Galatasaray'da Victor Osimhen bekleyişi devam ediyor...

Sarı-kırmızılılar, kulüpler arası kontrata imza atarak belgeleri Napoli’ye gönderdi.

İtalyan ekibinin onayının ardından transferin resmiyet kazanması beklenirken Başkan Dursun Özbek’in divan kurulundaki “İlmek ilmek işlenen, her detayında azami dikkat ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz.” şeklindeki ifadelerinin detayını Çizme medyası yazdı.

Buna göre, 40 milyon euro peşinat ve 2026’ya kadar 2 taksit halinde 35 milyon euro ve 5 milyon euroluk bonus (başarı, gol) maddeleri değişmedi.

NAPOLI KENDİNİ SAĞLAMA ALDI

Ancak ekstra maddeler revize edildi. Buna göre Nijeryalı forvet, 2 yıl boyunca Çizme’ye dönemeyecek.

26 yaşındaki golcü, 2027’ye yılına kadar İtalyan takımlarından birine transfer olursa Napoli’ye 30 milyon euroluk ceza bedeli ödenecek.

Anlaşmada yer alan ‘Sonraki satıştan yüzde 10’luk pay’ maddesi de revize edildi.

İI Mattino’nun haberine göre; Galatasaray, 2 yıl içinde Osimhen’i satarsa Napoli’ye satıştan yüzde 10 pay verecek.

Bu süre aşılırsa, Çizme ekibine herhangi bir ödeme yapılmayacak.

İtalyan medyası, Napoli Başkanı De Laurentiis’in şüpheci yaklaşımı nedeniyle görüşmelerin uzadığını da yazdı.

5 TAKSİT İÇİN HAYIR YANITI

Galatasaray’ın, Nijeryalı futbolcuyu alarak 1 sezon sonra satmayı planlayabileceği, bu nedenle Napoli’nin taksit konusunda 2’de ısrarcı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın “35 milyon euroyu 5 taksitte ödeyelim” önerisinin neden geri çevrildiğini de İtalyan medyası yazdı.

Bu ödeme planında sarı-kırmızılılar, Osimhen’i 1 yıl sonra satması durumunda İtalyan kulübüne daha az ödeme yapmış olacaktı.

Bu ihtimali ortadan kaldırmak isteyen Napoli’nin, 2 yıl süreyle hem ‘sonraki satıştan pay’ hem de ‘İtalya’ya dönemez’ maddelerinde ısrarcı olduğu belirtildi.