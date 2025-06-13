Giovanni van Bronckhorst, Liverpool yolunda!

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Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

50 yaşındaki isim, son Premier Lig şampiyonu Liverpool'un teknik ekibine katılmaya hazırlanıyor.

The Times'ın haberine göre; Bronckhorst, Liverpool'dan ayrılıp Ajax'a geçen John Heitinga'nın yerine Arne Slot'un yardımcısı olarak görev alacak.

MAÇ ANALİSTİ OLDU

Giovanni van Bronckhost, daha önce Çin'nin Guangzhou City takımıyla İskoç ekibi Rangers'ı çalıştırmıştı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine UEFA'da maç analisti olarak devam eden Hollandalı antrenörün Türkiye macerası kısa sürdü.

SÜPER KUPA KAZANDI

2024-2025 sezonunun başında siyah-beyazlı takımla anlaşan Bronckhorst, 30 Kasım'da görevinden ayrıldı.

Beşiktaş'ta 20 maça çıkan deneyimli antrenör, Türkiye'deki ilk resmi karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanma sevinci yaşadı.