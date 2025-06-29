Giresunspor'da Emin Eltuğral, güven tazeledi

Önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Giresunspor'da, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirdi.

Kongrenin ilk oturumunda 454 delegeden 240'ı kongreye katılarak çoğunluk sağladı.

Mevcut başkan Emin Eltuğral, seçimde tek aday oldu. 152 üyenin oy kullandığı genel kurulda, Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi.

YÖNETİM LİSTESİ

Emin Eltuğral'ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

Ahu Karaibrahimoğlu, Ali Yalsız, Cihan Demir, Erol Soydan, Fatih Sakal, Hakan Demiral, Halil Demirtaş, İbrahim Güler, Muhammet Dinç, Mustafa Uzun, Osman Topal, Önder Söğünmez, Şevket Kaya, Şükrü Akkaya ve Tuncer Çimenli.

BORÇ 380 MİLYON TL

Öte yandan kulübün güncel borcu da belli oldu.

Cari borçlar 17 milyon 287 bin 635 TL, borç senetleri 2 milyon 511 bin 869 TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer çeşitli borçlar 8 milyon 731 bin 526 TL, vergi ve SGK borçları 124 milyon 77 bin 377 TL, futbolcu borçları 225 milyon 814 bin 298 TL ve store borcu 1 milyon 118 bin 809 TL olmak üzere toplam borcun 380 milyon 241 bin 509 TL olduğu açıklandı.

"GİRESUNSPOR'UN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU BİLİYORUZ"

Başkan Eltuğral, genel kurulda yaptığı açıklamada, şunları dedi: