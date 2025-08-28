Giuseppe Marotta: Hakan umarım uzun yıllar Inter forması giyer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig etabının kurası, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.

Kura çekimi sonrası TRT Spor’un sorularını yanıtlayan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"UMARIM UZUN YILLAR INTER FORMASI GİYMEYE DEVAM EDER"

Marotta, daha önce yaptığı ve yanlış anlaşılan bir açıklamanın İran asıllı futbolcu Taremi’ye yönelik olduğunu belirtti.

Marotta, şu ifadeleri kullandı:

Hakan bizim için bugüne kadar çok değerli bir oyuncuydu. Şu anda da öyle. Umarım uzun yıllar Inter forması giymeye devam eder.

Başkan, Hakan’ın performansından ve takıma kattıklarından duyduğu memnuniyeti vurgularken, söz konusu yanlış anlaşılmanın da düzeltildiğini belirtti.