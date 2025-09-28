Gökhan Gönül'den Tedesco iddialarına yanıt

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun yardımcısı olan Gökhan Gönül, hakkında ortaya atılan “Hoca bizi dinlemiyor” iddialarına açıklık getirdi.

SEMİH ŞENTÜRK'ÜN İDDİALARI

Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile görüştüğünü söylemiş ve şunları aktarmıştı:

Semedo ve Asensio’yu iki tane 6 numara oynatması… Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Ben Tedesco’ya bunu soramam. Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih?’ diyorum, ‘hocanın tercihi’ diyor. ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi.

GÖKHAN GÖNÜL: "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bu sözler ülke basınında gündem olurken, gazeteci Ersin Düzen Gökhan Gönül ile görüştü ve iddiaları sordu. Düzen, Gönül’ün canlı yayında verdiği yanıtı aktardı:

“Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı.”

SADETTİN SARAN İDDİASI

Öte yandan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Samandıra’da köklü değişiklikler yapmak istediği ve Gökhan Gönül’ü gözden çıkardığı iddiaları da gündemde yer alıyor.