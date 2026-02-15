Abone ol: Google News

Vincenzo Montella, Başakşehir - Beşiktaş maçını takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig’de oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçını tribünden takip izledi.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 20:30
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Beşiktaş maçını izledi.
  • Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Montella'ya, Hakan Balta eşlik etti.
  • Montella, maçın başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi.

Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

HAKAN BALTA, EŞLİK ETTİ

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da, Montella'ya eşlik etti.

