Vincenzo Montella, Başakşehir - Beşiktaş maçını takip etti

- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Beşiktaş maçını izledi.
- Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Montella'ya, Hakan Balta eşlik etti.
- Montella, maçın başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi.
Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi.
Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.
HAKAN BALTA, EŞLİK ETTİ
A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da, Montella'ya eşlik etti.