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İHA

Göztepe Spor Kulübü, 100. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, saatler 19.25’i göstermesiyle birlikte Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başladı. Saatler 20.00 olunca da DJ Levent Özbay sahneye çıktı.

Müzik gösterileriyle binlerce sarı-kırmızılı taraftar eğlenirken ışık ve lazer gösterisi de yapıldı.

ORTAM ŞÖLEN HAVASINA ÇEVRİLDİ

2006 yılından bu yana gelenekselleşen ve yine on binlerce Göztepe taraftarının yer aldığı organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde,, Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov başladı ve 15 dakika sonra da havai fişek gösterisi gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirdi.

BİRÇOK İSİM KATILIM GÖSTERDİ

Öte yandan Göztepe’nin 100. yıl kutlamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir il milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katılım gösterdi.