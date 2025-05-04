Göztepe, Adana Demirspor'u iki golle geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Mustafa Alper Avcı yönetimindeki Adana Demirspor ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya geldi
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.
GÖZTEPE, İKİ GOLLE KAZANDI
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 9. dakikada Lasse Nielsen kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golü ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi.
GÖZTEPE, ÇIKIŞA GEÇTİ
Son 3 haftada 7 puan toplayan Göztepe, puanını 46'ya çıkardı. Ligde üst üste 7. yenilgisini alan Adana Demirspor, eksi 2 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Göztepe, gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.
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