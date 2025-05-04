Göztepe, Adana Demirspor'u iki golle geçti
Haber Merkezi

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Mustafa Alper Avcı yönetimindeki Adana Demirspor ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya geldi

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.

GÖZTEPE, İKİ GOLLE KAZANDI

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 9. dakikada Lasse Nielsen kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golü ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi.

GÖZTEPE, ÇIKIŞA GEÇTİ

Son 3 haftada 7 puan toplayan Göztepe, puanını 46'ya çıkardı. Ligde üst üste 7. yenilgisini alan Adana Demirspor, eksi 2 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Göztepe, gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor