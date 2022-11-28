Göztepe - Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir valiliği açıkladı!

Göztepe ile Altay arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası İzmir Valiliği bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Altay taraftarının attığı fişeğin stada nasıl sokulduğu açıklandı.

TFF 1. Lig’de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Dün akşam oynanan Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylar sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Altay tribünlerinden Göztepe tribünleirne atılan fişek sonrası 3 taraftar yaralanmıştı.

Yaşanan olasylar sonrası fişeğin stadyuma nasıl sokulduğu sorusu gündeme geldi. İzmir valiliği yaptığı açıklama ile soru işaretlerini giderdi. Konuyla alakalı 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Valilik açıkladı

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe - Altay Spor Toto 1.Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribünün bulunduğu kısımdan işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır.

Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.