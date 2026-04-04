Göztepe, Ankara'da 2 golle güldü: Gençlerbirliği yine kazanamadı...

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ve 68. dakikada penaltıdan Malcom Bokele attı.

GENÇLERBİRLİĞİ GÖZTEPE'YE DE YENİLDİ

İzmir ekibi Göztepe, Gençlerbirliği maçındaki galibiyetle birlikte ligde 6 hafta sonra kazandı.

Gençlerbirliği'nde ise kötü gidişat sürüyor...

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde ligde oynadığı dört maçta galibiyet alamadı ve bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

Başkent ekibinin ligdeki galibiyet hasreti ise sekiz maça yükseldi.

4 MAÇTIR NE GOL ATABİLİYOR NE DE KAZANABİLİYOR

Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe, 46 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı.

Göztepe, erteleme maçında hafta içinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

İzmir ekibi, ligde gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.