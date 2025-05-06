Haberler



Futbol



Göztepe, evinde ligin en iyi 3 takımından birisi

Göztepe, evinde ligin en iyi 3 takımından birisi Göztepe, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 35 puan toplayarak Galatasaray (42) ve Fenerbahçe’nin (38) ardından bu alanda en iyi 3 takım oldu.