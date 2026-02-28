Göztepe - Eyüpspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Atila Gerin'in çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç golsüz eşitlikle sona erdi.

GÖZTEPE PENALTI KAÇIRDI

Göztepe, 8. dakikada Janderson ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, Janderson'un penaltısında köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

GÖZTEPE, 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe, bu 4 maçta da gol bulamadı. Ayrıca, bu 4 maçın 3'ü 0-0'lık skorla sona erdi.

Kümede kalmak için savaşan Eyüpspor, son 5 haftada topladığı 7 puanla 22 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Göztepe, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. ikas Eyüpspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.