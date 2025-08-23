Göztepe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yendi

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Junior Olaitan ve 65. dakikada Janderson attı.

GÖZTEPE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 3 haftada 7 puan topladı. İzmir ekibi, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Ligin ilk haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, geçen hafta da sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligde iki maç oynayan Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadı.

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

27. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu Göztepe'den geldi. Janderson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda, top kaleci Grbic'ten döndü. Arda Okan Kurtulan, altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamlayarak ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada Göztepe öne geçti. Kaleci Lis'in uzun vuruşunda Emersonn, kafayla topu Janderson ile buluşturdu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı şık bir şekilde ceza yayının sağından hızla kale alanına yönelen Olaitan'a aktardı. Beninli futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Grbic ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1

Göztepe ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ,kaleci Grbic gole izin vermedi.

65. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.