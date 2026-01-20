Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 20,21 ve 22. haftaların maç programını açıkladı. Buna göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

20. hafta maçları 30 Ocak-2 Şubat arasında oynanacak, 21. hafta ise 7 Şubat'ta başlayacak.

22. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat'ta yapılacak. Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 20, 21 ve 22. haftalarının maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçlar, 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında oynanacak. 3 HAFTALIK PROGRAM DUYURULDU Süper Lig'de 20. haftanın açılışında Antalyaspor-Trabzonspor ve Kasımpaşa-Samsunspor maçları oynanacak. Haftanın kapanışında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırlayacağı haftada Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek. 20. HAFTA 21. HAFTA Süper Lig'de sezonun 21. haftası, 7 Şubat'ta tek maçla başlayacak. Fatih Karagümrük ile Samsunspor, haftanın ilk maçında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Samsunspor'a konuk olacağı haftada Galatasaray, deplasmanda Rizespor'la karşılaşacak. 21. haftada Beşiktaş Alanyaspor'u, Fenerbahçe ise Gençlerbirliğini konuk edecek. TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat'ta karşılaşacak. 22. haftada Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk ederken Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak.

