Göztepe - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'yle İzmir'de karşılaşıyor...

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE SEZONU GÖZTEPE MAÇIYLA AÇIYOR

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe deplasmanında çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

FENERBAHÇE SEZONU DEPLASMANDA AÇARKEN ZORLANIYOR

Sezonu deplasmanda Göztepe müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takımın, bu sezonun ilk haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç ertelenmişti.

Fenerbahçe, lig açılışlarında oynadığı 10 deplasman maçında beklentiyi karşılayamadı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu 10 maçın 3'ünü kazanırken, 7'sinde ise puan kaybı yaşadı.

SEZON AÇILIŞLARINDA 64 MAÇIN 44'ÜNÜ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı.

Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

GÖZTEPE İLE 2. KEZ SEZON BAŞLANGICI

Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.