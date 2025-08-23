Göztepe, ligde kalesini gole kapattı

Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor deplasmanına giden Göztepe, maçı 3 golle kazandı.

İkinci haftada Fenerbahçe ile taraftarı önünde karşılaşan Göztepe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İlk 2 haftada 3 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, 4 puan toplayarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Ligde 3. haftanın açılış maçında dün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Göztepe, rakibini Olaitan'ın 40. dakikada ve Janderson'nu 65. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk 3 haftasında 5 gol atan İzmir temsilcisi, kalesini ise gole kapatmayı başardı.

YENİ TRANSFERLERDEN GOL KATKISI

Göztepe, geçen sezon yaşadığı sakatlık sıkıntıları nedeniyle bu sezon hem transferleri lig başlamadan tamamladı hem de alternatifli bir kadro kurdu.

Brezilyalı oyuncular forvet Janderson, orta saha oyuncuları Rhaldney ve Ruan ile defansa Godoi'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, Beninli orta saha oyuncusu Olaitan, Ürdünlü genç forvet Sabra, sol bek Cherni ve sağ bek Arda Okan Kurtulan, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile kadrosunu güçlendirdi.

Rizespor deplasmanında Bokele, Emerson ve Dennis'den gol katkısı alan İzmir temsilcisi, Fatih Karagümrük maçını yeni transferleri Janderson ve Olaitan'ın golleriyle kazandı.

LIS, PENALTI KURTARDI

Oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmeyen Göztepe'de kaleci Lis, Fenerbahçe maçında penaltı çıkararak takımına 1 puanı getirdi. Defans hattı da sergilediği performansla öne çıktı.