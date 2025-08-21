Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki orta saha Ogün Bayrak, kendisini 2028'e kadar Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, Ogün'ün sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"FORMAMIZLA NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Ogün'ün, Göztepe'nin lige yükselmesinde ve geçen sezon da önemli rol oynayan oyuncularından olduğuna işaret eden Mance, şunları kaydetti: