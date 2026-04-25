Göztepe sahasında Antalyaspor'u devirdi

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Göztepe'nin gollerini 15. saniyede Juan ile 22. dakikada Arda Okan Kurtulan attı.

Bu sonuçla puanını 51 yapan Göztepe, ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.

28 puanda kalan ve küme düşme hattıyla puan farkı 2'ye inen Antalyaspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

GÖZTEPE: 2 - ANTALYASPOR: 0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah (Dk.88 Ogün Bayrak), Krastev (Dk.68 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Antunes (Dk.82 Jeferson), Janderson (Dk.82 Ege Yıldırım), Juan,

Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti (Dk.45 Dzhikiia), Paal (Dk.81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk.72 Boli), Storm (Dk.62 Abdülkadir Ömür), Safuri, Saric (Dk.45 Soner Dikmen), Doğukan Sinik, Van de Streek,

Goller: Dk.1 Juan, Dk. 22 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Musah, Dk. 90+2 Lis (Göztepe)