Göztepe, savunmada ve hücumda çok farklı!

Süper Lig’de geride kalan 11 haftada topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, Avrupa hedefinden vazgeçmiyor.

Ancak golcü oyuncu Romulo’nun takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, hücum hattında beklentilerin altında kaldı.

Bu durum, İzmir temsilcisinin sezonun geride kalan bölümünde iki farklı performans sergilemesine neden oldu.

Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu sezon oynadıkları müsabakalarda savunmada istikrarlı bir görüntü ortaya koyarken, hücumda ise istenen etkiyi gösteremedi.

HÜCUM TARAFI ÜRETEMİYOR

Göztepe, Süper Lig’de birçok hücum istatistiğinde üst sıralarda yer almasına rağmen, bu performansını skora yansıtmakta zorlandı.

İlk 11 haftada rakip fileleri yalnızca 13 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ilk 8 takım arasında en az gol atan takım konumunda bulunuyor.

Forvet hattında görev yapan Juan, Janderson ve Ibrahim Sabra üçlüsü ise toplamda sadece 5 golle beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Buna rağmen Göz-Göz, savunmadaki istikrarlı performansıyla topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor ve Avrupa hedefini güçlü bir şekilde sürdürüyor.

STOILOV, TRANSFERDE ÜRETKEN OYUNCU MESAJINI VERMİŞTİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçının ardından üretkenlik konusuna değinerek transfer sinyalini verdi.

İzmir ekibinin, ara transfer döneminde hücum hattına en az 1 skorer oyuncuyu transfer etmesi bekleniyor.

Stoilov, açıklamasında, "Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız. Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.