Göztepe’de tepki gören Amin Cherni vazgeçilmez oldu

Süper Lig’de milli araya bir maçı eksik 43 puanla 6’ncı basamakta giren Göztepe’de en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen sol bek Amin Cherni, bu sezon tüm resmi maçlarda forma giymeyi başardı.

Polonyalı kaleci Mateusz Lis’le birlikte 27 resmi maçın 27’sinde de oynayan Tunuslu oyuncu, takımın adeta vazgeçilmezi oldu.

Lis, 27 karşılaşmada 2430 dakika süre alırken Cherni, 2318 dakika oynadı.

Cherni, Süper Lig’deki tüm karşılaşmalara ilk 11’de çıktı, sadece Türkiye Kupası’ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçına yedek başladı.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

24 yaşındaki futbolcu, Göztepe’nin 1-0 yenilip elendiği Beyoğlu maçında son 26 dakika oyuna dahil oldu.

Son haftalarda tribünlerin tepki gösterip ıslıkladığı Cherni, bu sezon hiçbir maçta cezalı duruma düşmezken, sakatlık da geçirmedi.

Kaptan İsmail Köybaşı’nın sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından tek sol kanat olarak kalan Cherni, kalan maçlarda da teknik direktör Stanimir Stoilov’un alternatifsiz tek oyuncusu olacak.

Tunus Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncu, Süper Lig’de 4 asist yapmayı başardı.

Cherni takımın en çok gol pası veren ismi oldu.