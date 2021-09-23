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GS TV'de yenilen gol anları

GS TV'de yenilen gol anları

Galatasaray'ın resmi televizyon kanalı GSTV'de, 3-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşandı. O anlar, Twitter başta olmak üzere sosyal medyada çok paylaşılan videolar arasına girdi.