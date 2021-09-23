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    GS TV'de yenilen gol anları

    GS TV'de yenilen gol anları

    Galatasaray'ın resmi televizyon kanalı GSTV'de, 3-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşandı. O anlar, Twitter başta olmak üzere sosyal medyada çok paylaşılan videolar arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:58
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    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken GS TV'de de gollere verilen tepkiler sosyal medyanın diline düştü.

    "KEREM AĞABEY YEDİĞİMİZ GOLE BAK"

    Kendine has anlatım tarzıyla fenomen olan Serbay Şenkal'ın, özellikle Thiam'ın attığı golde savunmanın bomboş bırakılmasına tepki göstermesi dikkat çekerken, yenilen gollerde takıma yüklenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

    "Kerem ağabey yediğimiz gole bak." diyerek sitem eden spikerin, 3 gole de verdiği tepki yine çok konuşulanlar arasına girdi.

    GS TV'de yenilen 3 gole verilen tepkiler - İZLE

    GS TV de yenilen gol anları #1

    GS TV de yenilen gol anları #2

    GS TV de yenilen gol anları #3

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