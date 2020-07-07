G.Saray, Feghouli'ye para cezası verecek

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Galatasaray Yönetimi, Trabzonspor maçında rakibine tekme atarak takımını 10 kişi bırakan Sofiane Feghouli'ye 40 bin euro para cezası veriyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlamış ve karşılaşma Karadeniz ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Maçta sarı-kırmızılı futbolcu Sofiane Feghouli ise 32. dakikada rakibine attığı tekme sonrasında oyundan atılmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

Galatasaray Yönetimi, bu sorumsuzluğu cezasız bırakmama kararı aldı...

40 BİN EURO PARA CEZASI

Yönetim; sarı-kırmızılılardan 3 milyon 850 bin euro kazanan Sofiane Feghouli'ye, 40 bin euro para cezası verilmesinde karar kıldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)