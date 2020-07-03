G.Saray'da Marcao takımla birlikte çalıştı

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marcao'dan Trabzonspor maçı öncesi müjde geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Marcao, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

TRABZON MAÇINDA OYNAYABİLİR

Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusunun Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.

FALCAO, TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı, Fernando Muslera'nın ise kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.