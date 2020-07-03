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    G.Saray'da Marcao takımla birlikte çalıştı

    Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marcao'dan Trabzonspor maçı öncesi müjde geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 14:04
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    G.Saray'da Marcao takımla birlikte çalıştı #1

    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Marcao, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

    TRABZON MAÇINDA OYNAYABİLİR

    Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusunun Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor. G.Saray'da Marcao takımla birlikte çalıştı #2

    FALCAO, TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

    Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı, Fernando Muslera'nın ise kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

    G.Saray'da Marcao takımla birlikte çalıştı #3

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