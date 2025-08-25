Günay Güvenç: Bütün kupalara talip olacağız

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Güvenç, şunları dedi:

Bizim için zor bir deplasmandı ama her iki takımda da belli olduğu gibi eksikler var. Kazanmak için geldik. İlk iki maçta gol yemedik, bizim önceliğimiz gol yememek. Ön tarafta gol atabilecek kalitede oyuncularımız var. Ofansı ve defansı birlikte yapıyoruz. 2007-2008'den sonra ilk defa 3 maç üst üste gol yemedik ama takım olarak bunu yaptık, takımın başarısı bu. Böyle istatistikler benim için güzel. Üzerine katmamız gereken şeyler var ama 4-0'lık bir galibiyet, takımla gurur duyuyorum, böyle devam edeceğiz.