Beşiktaş’ta mevcut başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy’un yarıştığı olağan seçimli genel kurul, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Gürkan Aksoy, kürsüye gelerek genel kurul üyelerine plan ve projelerini anlattı.

"ADALETSİZ OYUNU BOZMAK İÇİN KARŞINIZDAYIZ"

Beşiktaş’ın uzun süredir plansızlıkla, liyakatsizlikle ve günübirlik kararlarla yıpratıldığını dile getirerek sözlerine başlayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

Kendi çıkarlarını kulübün önüne koyan yöneticiler, Beşiktaş’a zarar verdi. Biz bu düzeni değiştirmek, bu adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız. Biz her daim demokrasiye inanıyoruz. Bu ülkenin en büyüğü Beşiktaş'ımızın her seçimi demokratik olmalıdır. Otorite ile kapitalist projelerle bizim seçme ve seçilme hakkımızı elimizden alamazsınız. Tek adaylı, dayatılmış yönetimler değil; özgür iradeyle seçilmiş kadrolar Beşiktaş'ı yönetmelidir. İşte biz bunun için aday olduk. Atkılılar olarak açık ve net konuşuyoruz. Beşiktaş’ı şahsi hesapları için kullananlar, bu kulübü bir rant kapısına çevirenler; artık yolun sonuna geldik. Bu seçim bir tercih değil, bir hesaplaşmadır. Karşınıza dürüst, her zaman hesap vermekten kaçmayacak bir yönetim olacağımıza söz vererek çıkıyoruz.