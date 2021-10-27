Guti Hernandez, Kasımpaşa'dan teklif aldı

İspanyol basınından Diario AS, Kasımpaşa'nın takımın başına İspanyol teknik adamı getirmeyi düşündüğünü yazdı.

Süper Lig’de daha önce Beşiktaş’ta forma giyen, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapan Guti Hernandez için flaş bir haber ortaya atıldı.

"TEKLİF ALDIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ve DHA'ya yaptığı açıklamada, “Aslında Türkiye’den bir teklif var. Ocakta çalışmaya başlamam için bana bir teklif geldi. Takımın ismini şu anda söyleyemiyorum. Hâlâ değerlendiriyorum.” ifadelerini kullanan 44 yaşındaki futbol adamını isteyen kulübün, Süper Lig ekibi Kasımpaşa olduğu belirtildi.

İSPANYOLLAR KASIMPAŞA DİYOR

İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Dario AS, Cihat Arslan ile yollarını ayıran lacivert-beyazlıların, devre arasında Guti’yi teknik direktörlük koltuğuna oturtmayı planladığını yazdı.

Guti son olarak İspanyol ekibi Almeria’da teknik direktörlük yapmıştı.