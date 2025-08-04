Hacıosmanoğlu'dan 1461 Trabzon'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü’nü ziyaret etti.

Kulübün Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ile bir araya geldi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de görüşmede hazır bulundu.

KULÜP BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Hacıosmanoğlu, takımın antrenmanını bir süre izleyerek teknik ekip ve futbolculara yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, “Türk futbolunun genel durumu ve alt liglerle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

Anı olarak, Hacıosmanoğlu ve oğlu Eren Hacıosmanoğlu’na isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı formalar hediye edildi. Ayrıca, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da TFF Başkanı’na bir şilt takdim etti.