Hakan Balta, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı

Yaklaşık üç buçuk yıldır Galatasaray U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Hakan Balta, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Hakan Balta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiği U19 teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım oyuncularıma, hocalarımıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak benim için her zaman büyük bir gurur oldu.