Hakan Çalhanoğlu: Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ismi, bu yaz transfer döneminde sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

Tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye dönme isteği olduğu ileri sürülmüştü.

Yıldız futbolcu, Kulüpler Dünya Kupası sonrasında Inter kaptanı Lautaro Martinez ile yaşadığı gerginliği geride bırakmıştı.

Milli futbolcu, Inter'de uzun süre forma giymek istediğini belirtmişti.

"ALİ BEY İLE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM"

Hakan Çalhanoğlu, Ekol Sports'a yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında net ifadeler kullandı.

Fenerbahçe ile temasına değinen Çalhanoğlu, şunları dedi:

Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Bey ile görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum.

"BEN GALATASARAYLIYIM"

31 yaşındaki isim ayrıca, şu şekilde konuştu:

Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

30 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.