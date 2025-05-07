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Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Nou Camp'ta 3-3 biten karşılaşmanın ardından Guiseppe Meazza'daki rövanşta Inter, Barcelona'yı 120 dakikanın sonunda 4-3 mağlup etti.

Hal böyle olunca milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesini doyasıya kutladı.

Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu, daha önceden de Marko Arnautovic ile araba yolculuğu sırasında Sıla'nın 'Kafa Nereye Biz Oraya' şarkısını söyledikleri anı paylaşmıştı.

ÖNCE SILA, SONRA GÜLŞEN...

Çalhanoğlu, Arnautovic ve bazı Interli oyuncular, bu kez de Gülşen'le eğlendi.

Inter'in yıldızları Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı, Gülşen'in 'Of Of' isimli şarkısı ile kutladı.

İşte eğlenceden o anlar...