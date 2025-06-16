Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray paylaşımı

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ismi, bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan dün dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." yazdı.

BABASI PAYLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde İstanbul'da menajeriyle doğrudan görüşecek.

Anlaşma Inter'in talebine bağlı ancak resmi bir teklif yok. Galatasaray, şansını deneyecek.

GALATASARAY TEKLİFİNİ SUNDU

DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u yüksek maaşla ikna etmek istiyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi. Inter'in, 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.