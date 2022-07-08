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    Hakem atama sisteminde önemli değişiklikler

    Hakem atama sisteminde önemli değişiklikler

    Türkiye Futbol Federasyonu, hakem atama ve VAR sisteminde değişikliğe gidileceğini açıkladı.
    • 08.07.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 12:56
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    Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık görevine gelen Mehmet Büyükekşi’nin ardından birçok yeniliğe gidildi.

    Son olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik’in göreve gelmesiyle önemli değişiklikler açıklandı.

    VAR kadroları ayrılıyor

    TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, hakem ve gözlemcilerin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması amacıyla yeni kararlar aldığı belirtilerek, "2022-2023 sezonu ile birlikte, saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrılacaktır. Bu kapsamda VAR kadroları, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacaktır. Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Hakem atama sisteminde önemli değişiklikler #1

    Yeni nesil teknolojinin kullanılacak

    Hakem atama sisteminde de değişikliğe gidileceğinin duyurulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kamuoyunda sıklıkla bahsedilen ve İspanya ile Belçika'da kullanılan son teknolojiler de incelendikten sonra, TFF'ye ait mevcut Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı geliştirilerek bu sezonda ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçilecektir.

    Gözlemci atamalarında da hakemlik ve gözlemcilik yapısına ilişkin çalışmalar kapsamında yararlanılacak olan yeni nesil teknoloji temeli ile desteklenmiş atama sistemi uygulanacak ve yeniden düzenlenen kriterlerle oluşturulan sayısal gözlemci raporu kullanılacaktır. Spor Toto Süper Lig'de, stadyumda görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci ilk defa oluşturulacak Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak ve böylece müsabakalarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecektir. Gözlemci raporları, UEFA Hakem Konvansiyonu gereği olarak kaydedilecek, saklanacak ve herhangi bir şekilde paylaşılmayacaktır."

    Çalışmaları süren yeni hakem ve gözlemci klasman kadrolarının, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada oluşturulacağı, o güne kadar mevcut hakem ve gözlemci kadrolarıyla devam edileceği aktarıldı.

    Hakem atama sisteminde önemli değişiklikler #2

    Hakem değişim programı geliyor

    Yeni sezon için uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeni ile anlaşma kararının da alındığının belirtildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:
    "UEFA ile koordine olarak, Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmaları başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Spor Toto Süper Lig'de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerimizin çalışma yapılacak Avrupa'nın önemli liglerinde görev alması, bununla birlikte yine çalışma yapılacak Avrupa liglerinde görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin de aynı şekilde karşılıklılık esasıyla görev alması kararlaştırılmıştır."

    Hakem atama sisteminde önemli değişiklikler #3


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