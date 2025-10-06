Hasan Şaş, Galatasaraylı iki ismi eleştirdi: Kemerburgaz'da kal, antrenmanını yap

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, milli araya lider olarak girdi.

SporON Youtube kanalında konuşan Galatasaray efsane isimlerinden biri olan Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımdaki bazı oyuncularla alakalı flaş eleştirilerde bulundu.

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAZ"

İşte Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, Avrupa deplasmanında olsa Eren Elmalı- Jakobs ikilisi başımın tacı. Ama Galatasaray, Rams Park'ta maça çıkıyorsa, böyle iki tane sol bekle oynamaz, Galatasaray büyüklüğüne yakışmaz. Barış, Yunus, Sane, Sallai oynar. He deplasmandasındır, rakip kanat oyuncusu senin üzerine çöküyordur, onu anlarım ama öbür türlü olmaz."

"İZİN 4 GÜN MÜ? GİTME KARDEŞİM"