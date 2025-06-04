Haşim Karadağ, Yeni Malatyaspor'a başkan adaylığını duyurdu

2024-2025 sezonunda 1'inci Lig'den düşen Yeni Malatyaspor, 8 Haziran Pazar günü kongreye gidiyor.

Kulüp başkanlığı için adaylığını açıklayan Malatyaspor eski kulüp başkanlarından Haşim Karadağ, rant için değil Yeni Malatyaspor'u yeniden canlandırmak istediklerini ifade etti.

"BU İŞİ TOPARLAMAYA GELDİK"

Karadağ, şunları dedi:

Bana kulübün borcunun 200 Milyon TL'ye kapandığını ifade ettiler. Eğer 200 milyona borç kapanacaksa biz talibiz ve bu işi bir ayda bitiririz. Yeter ki karşımızdakiler samimi olsun. Işık göründüğü vakit herkes destek olur. Dipsiz kuyuya kimse taş atmaz. Forma alıp kapı kapı dolaşmam. İnsanlar samimiyet ve dürüstlük istiyor. Yeni sezonda oynatacak futbolcu yok diyorlar. İstanbul'da birçok kulüpte arkadaşlarımız var. İstersek bize oyuncu gönderecek hatta masraflarını dahi karşılayacak dostlarımız var. Biz hazırız Malatya'da hazırsa bu işi toparlamaya geldik.