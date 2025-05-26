Hatayspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu akşam Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN HEDEFİ DE GALİBİYET

Ligi ikinci bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler son deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor.

Küme düşmesi kesinleşmiş olan Hatayspor da son iç saha maçında 3 puan için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cumali, Diack, Massanga, Görkem, Boutobba, Joelson, Okoronkwo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko