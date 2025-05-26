Hatayspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu akşam Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN HEDEFİ DE GALİBİYET

Ligi ikinci bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler son deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor.

Küme düşmesi kesinleşmiş olan Hatayspor da son iç saha maçında 3 puan için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cumali, Diack, Massanga, Görkem, Boutobba, Joelson, Okoronkwo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor