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Hearts - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir, İskoç Hearts'a konuk oluyor.
- 08.09.2022 - 09:01
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.
Muhtemel 11'ler
Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys
Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka