Petrol
88.23
0.26%
Euro
18.2631
0.13%
Dolar
18.2359
0.11%
Altın
1.007
0.05%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
353.000
2.09%
BTXN Coin
5.02
1.82%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Hearts - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir, İskoç Hearts'a konuk oluyor.
    • 08.09.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hearts - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.

    İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

    A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys

    Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka


    İlginizi Çekebilir

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
    Şampiyonlar Ligi

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

    Sırbistan'da törenle karşılandı
    Gündem

    Sırbistan'da törenle karşılandı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir