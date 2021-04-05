Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün 1959 yılı öncesinde elde ettiği şampiyonluk hakkında, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bir radyo programına katılarak, Ankaragücü'nün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaman, sarı-lacivertli ekibin 1949 yılındaki şampiyonluğunun tescil edilmesi gerektiğini açıklarken, yeni doğan çocukları Ankara gücü taraftarı yapmamız gerekir dedi.

"1949 YILINDAKİ ŞAMPİYONLUĞUMUZ TESCİL EDİLMELİ"

Radyospor'a konuşan Hikmet Karaman açıklamalarında, "1949 yılındaki şampiyonluğumuzun tescil edilmeli. Fakat bu bize yetmez bu şampiyonluk geçmişte kaldı, yeni doğan çocukları Ankaragücü taraftarı yapmamız için yeni bir şampiyonluk da yaşamak gerek." ifadelerini kullandı.

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