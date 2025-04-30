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Haber Merkezi

Hindistan Süper Kupası çeyrek finalinde Inter Kashi ile Mumbai City arasında oynanan karşılaşma, yaşanan ilginç bir olay nedeniyle dünya kamuoyunda gündem oldu.

Kalinga Stadyumu'nda oynanan mücadelede arı saldırısı gerçekleşti.

Yan hakem, arı sürüsünden kaçmak için panik içinde yere yattı ve yüzünü korumaya çalıştı.

SAHAYI ARILAR BASTI

Bu sırada bazı görevliler, hakemi kurtarmak için seferber oldu.

Arıların ortasında kalan hakem ölümden döndü.

Bu beklenmedik “saha istilası” nedeniyle oyun uzun süre durdu.

HAKEM YERE YATTI: TARAFTARLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arıların tribünlere yönelmesiyle taraftarlar da büyük panik yaşadı.

Kimi kendini yerlere atarken, kimi stadyum dışına kaçmaya çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle arılar kontrol altına alındı ve karşılaşma yeniden başlatıldı.