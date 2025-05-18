Hollanda'da şampiyon PSV

İHA

Hollanda Eredivisie'de son haftaya lider giren PSV deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti.

PSV'nin gollerini 27. dakikada Perisic, 58. dakikada Luuk de Jong ve 84. dakikada Tillman kaydetti. Sparta Rotterdam'ın tek golünü ise 52. dakikada Zechiel attı.

PSV ŞAMPİYON OLDU

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten PSV sezonu Ajax'ın 1 puan önünde bitirerek Eredivisie'deki 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Peter Bosz'un ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti.

SON 4 HAFTAYA 9 PUAN GERİDE GİRMİŞLERDİ

Öte yandan PSV, son 4 haftaya 9 puan geride girmişti.

Böylelikle PSV Ajax'ın üst üste puan kayıplarıyla birlikte Hollanda Eredivisie'de 26. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.