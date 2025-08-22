Hull City, Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'i istiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Teknik direktör Sergej Jakirovic, oyuncuya olan ilgilerini doğrularken, transferin gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirtti.

"ONUN GİBİ BİR PROFİLE İHTİYACIMIZ VAR"

Başarılı teknik adam, Hadziahmetovic'in tecrübesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Evet, elbette Hadziahmetovic gibi bir profile ihtiyacımız var. O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir, altı numara veya sekiz numara olarak. Büyük bir deneyime sahip. Neredeyse 10 yıldır Türkiye'de. Bu da onun kalitesini gösteriyor. Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız."