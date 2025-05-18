Hull City'de Lincoln Henrique ve Joao Pedro'nun geleceği belli oldu

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İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, yeni sezon kadro planlamasına dair açıklama yaptı.

İngiliz ekibi, sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Lincoln Henrique'nin 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu.

"GELECEKTE BAŞARILAR DİLER"

Hull City'den takıma veda edecek oyuncular için yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler.

HULL CITY PERFORMANSI

Hull City'de 11 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

Lincoln Henrique'nin bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Öte yandan sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza atan Joao Pedro'nun geleceği de netleşti.

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi aktif hale getirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki forvetin kontratındaki 1 yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı belirtildi.

PERFORMANSI

Hull City forması altında 36 maçta sahaya çıkan Joao Pedro, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.