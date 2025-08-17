Hüseyin Eroğlu: Kazanamıyorsan bile kaybetmemek gerekiyor

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ OYUNCULARI KADROMUZA KATACAĞIZ"

Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

4 yıldan sonra Süper Lig'de ilk maçımızda kazanmak, taraftarımıza galibiyet armağan ediyorduk ki bugün geldikleri ve destek oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Sezon içerisinde de desteklerine çok ihtiyacımız olacak. Maçın aslında geneline baktığımızda iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı topa sahip olduğumuz hücum opsiyonlarında etkili olduğumuz pozisyonlar vardı ama son vuruşu veya kilit pası atamadık. Kurduğumuz oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti ancak skoru bulamadık. Kendi sahanda oynuyorsun kazanmak için skor bulamayınca da tedirginlik artabiliyor. Yeri geldi savunma yaptığımız süreçler oldu. Geçişlerde de pozisyonlarımız oldu ama değerlendirmedik. Oyun içerisinde duran topta bayağı bir korner attık ama iyi kullanamadık. Kadro derinliğimiz çok iyi olmadığı için de hamle şansını çok değerlendiremedik. Sakat oyuncularımızdan dolayı ve transferlerde beklediğimiz oyuncuların olmayışı hamle şansımızı zorlaştırdı. Aslında genel anlamda oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Güzel bir görüntü verdik ama maalesef kaybetmemek gerekiyor. Kazanamıyorsan bile kaybetmemek gerekiyor. Bu anlamda üzgünüm ama tabii ki üzülmekle bitmiyor bu iş. Bundan kurtulup oyunun gücünü artırarak hücuma yeni oyuncuları kadromuza katacağız.