Hyeon-gyu Oh, Başakşehir maçında da attı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında bir ilke imza attı.

Güney Koreli forvet, siyah-beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu.

AILTON'DAN SONRA BİR İLK

Listedeki bir diğer isim ise 2005-2006 sezonunda ilk iki maçında gol atan gol atan Brezilyalı forvet Ailton.