Hyeon-gyu Oh, Başakşehir maçında da attı

- Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş ile çıktığı ilk iki maçında gol atarak dikkat çekti.
- Güney Koreli forvet, Ailton'dan sonra siyah-beyazlı formayla bu başarıya ulaşan ikinci isim oldu.
- Beşiktaş, Başakşehir karşısında oynadığı maçta Oh'un golüyle de katkı aldı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında bir ilke imza attı.
Güney Koreli forvet, siyah-beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu.
AILTON'DAN SONRA BİR İLK
Listedeki bir diğer isim ise 2005-2006 sezonunda ilk iki maçında gol atan gol atan Brezilyalı forvet Ailton.