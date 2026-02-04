Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ta! Beşiktaş, Hyeon-Gyu Oh'un transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yapılan bildirimin ardından Oh, siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş, Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için Genk ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Oh, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala futbol dünyası hareketlendi... Dün Göztepe'den kadrosuna Junior Olaitan'ı katan Beşiktaş, bir transferi daha açıkladı. Bu kapsamda Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, 15 milyon euro karşılığında siyah-beyazlıların yolunu tuttu. BEŞİKTAŞ KORELİ GOLCÜSÜNÜ GETİRDİ Yeni transfer Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlılar için İstanbul'a geldi. Güney Koreli futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda siyah beyazlı yetkililer karşıladı. Sağlık kontrollerinden geçecek oyuncunun kısa sürede siyah-beyazlı sözleşmeye imza atması bekleniyor. BU SEZON NE YAPTI? Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti. KAP GELDİ Öte yandan Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferi için Genk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."

