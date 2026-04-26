Hyeon-gyu Oh, Heung-min Son'u geçti

Güney Kore basınına göre 2026 Dünya Kupası öncesi hücum hattında dengeler değişti.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, ortaya koyduğu form grafiğiyle Heung-min Son'u geride bırakarak milli takımın en sıcak golcüsü konumuna yükseldi.

47 gün sonra başlayacak turnuva öncesi teknik direktör Hong Myung-bo'nun tercihinin formdan yana olabileceği vurgulandı.

GÜNEY KORE'DEN OH'A ÖVGÜLER

Güney Kore medyası, Beşiktaş forması giyen Oh'un yükselişine geniş yer ayırdı.

Siyah-Beyazlılar'da kısa sürede adapte olan genç forvet, son olarak Türkiye Kupası'nda Alanya'ya karşı 1 gol ve 1 asist yaptı.

Haberde, yalnızca skor katkısının değil, oyunun tamamına yaptığı etkinin de altı çizildi.

GOL SERİSİ OH'U ÖNE ÇIKARIYOR

Oh, Beşiktaş'ta çıktığı 12 maçta 8 gol ve 3 asist üretirken son 6 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

Süper Lig'in yüksek tempo ve fiziksel temas düzeyine dikkat çeken Kore basını, bu performansın değerini artırdığını yazdı. "Yoğun savunmalar karşısında sürdürülen gol serisi, Oh'u farklı kılıyor" değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Son cephesindeki düşüş dikkat çekiyor.

MLS'te LAFC formasıyla 8 maçta 7 asist yapan yıldız oyuncu henüz gol atamazken, son karşılaşmada isabetli şut dahi çekemedi.

Takımın son haftalardaki formsuzluğu da eleştirilerin dozunu artırdı.

STİLLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI

İki oyuncu arasındaki stil farkına da dikkat çekildi. Son'un daha çok ikinci bölgede bağlantı kuran bir hücumcu olduğu, Oh'un ise ceza sahası içi bitiriciliğiyle öne çıktığı belirtildi.

Kore Milli Takımı'nın mevcut ihtiyacının ise net bir santrfor profiline daha yakın olduğu ifade edildi.

İsim değeri hâlâ Son'dan yana olsa da Kore basınına göre Dünya Kupası bir "form turnuvası."

Bu nedenle ibrenin Hyeon-gyu Oh'a döndüğü yorumları yapılıyor.

Mevcut tabloya bakıldığında, siyah-beyazlı forvet yalnızca kulübünde değil, milli takım yarışında da zirveye oynuyor.