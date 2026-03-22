Hyeon-gyu Oh, yönetimin kendisine verdiği sözü açıkladı

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınına Beşiktaş ve Süper Lig hakkında açıklamalar yaptı.

Ülkesinden JTBC'ye konuşan başarılı isim, yönetimin kendisine verdiği sözü de açıkladı.

"İLK ANDA ÇOK ŞAŞIRDIM"

24 yaşındaki futbolcu, "Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı." dedi.

"15 GOL ATARSAM, SAAT ALACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Performansına dair Hyeon-gyu Oh, "15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"BENCE BU HAYATIMIN GOLÜ"

Güney Koreli Oh, ilk maçındaki röveşatasıyla ilgili ise "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur." ifadesini kullandı.

8 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI

Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 8 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Güney Koreli santrforun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Oh Hyeon-gyu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Güney Kore Milli Takımı formasıyla 24 karşılaşmada görev alan Oh, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferi için ara transfer döneminde Genk'e 14 milyon euro bonservis bedeli ödedi.