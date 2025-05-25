İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatma Yeşilyurt’un cenaze törenine katıldı

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yakın akrabası Yeşilyurt ailesinin anneleri Fatma Yeşilyurt’un cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazı, Yemişalan Köyü Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı. Fatma Yeşilyurt, aynı yerde bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

BİRÇOK İSİM YER ALDI

Törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yanı sıra iş insanı Ali Ağaoğlu ve çok sayıda iş insanı da yer aldı.