İbrahim Hacıosmanoğlu: Spor pazarının en büyük oyuncusu futbol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün gerçekleşen sponsorluk imza töreninde açıklamalar yaptı.

Hacıosmanoğlu, ülkemizde ve tüm dünyada futbolun spor sektörü için taşıdığı öneme değindi.

"ÜLKEMİZDE DE SPOR DENİLİNCE AKLA FUTBOL GELİYOR"

TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATIYORUZ"

Ülkemizin dünya futbolunda hak ettiği bir konuma sahip olması için çalıştıklarını vurgulayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, şu şekilde konuştu:

EURO 2024'te adından söz ettiren A Millî Takımımız, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Kadın Millî Takımımız, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Onların bu başarısı bizleri gelecek adına daha da umutlandırıyor; yeni başarılar, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Birleştirici, dönüştürücü ve geliştirici özellikteki futbola yaptığımız her katkı, bu yolda atılan her adım, geleceğe yapılan yatırım olarak dönüyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolda dünyada hak ettiğimiz yerlere gelmek, bu değerli markayı büyütmek için çalışıyoruz. Kadın, erkek her yaştan futbolcunun en iyi imkânlara sahip olmaları, en uygun şartlarda gelişimlerini sürdürebilmeleri ve kalıcı başarılara ulaşabilmeleri için de güçlü iş birliklerine imza atıyoruz.