İbrahim Hacıosmanoğlu: Spor pazarının en büyük oyuncusu futbol

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün gerçekleşen sponsorluk imza töreninde açıklamalar yaptı.

Hacıosmanoğlu, ülkemizde ve tüm dünyada futbolun spor sektörü için taşıdığı öneme değindi.

"ÜLKEMİZDE DE SPOR DENİLİNCE AKLA FUTBOL GELİYOR"

TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, anlamlı ve değerli bir iş birliğine imza atıyoruz. NATA Holding, Kadın ve Erkek Millî Takımlarımız ile alt yaş kategorilerindeki milli takımlarımıza destek verecek. Spor, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Bu pazarın en büyük oyuncusu ise futbol. Büyük küçük milyonlarca taraftar, tutkunu olduğu futbolda kendini buluyor, onunla gönül köprüleri kuruyor. Ülkemizde de spor denilince akla futbol geliyor.

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATIYORUZ"

Ülkemizin dünya futbolunda hak ettiği bir konuma sahip olması için çalıştıklarını vurgulayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, şu şekilde konuştu: